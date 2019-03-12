Вт, 12.03.2019
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Анастасия Заворотнюк честно рассказала о своей беременности
В 47 это непросто!

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ФОТО: скриншот instagram.com/a_zavorotnyuk

Как уже сообщал Русский TVNET, на днях стало известно, что 47-летняя актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. В интервью HELLO! она рассказала о том, как проходила ее беременность, а также объяснила, почему они с мужем так долго скрывали свое счастье.

Напомним, уже около 11 лет Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым, однако из-за сильной загруженности работой у пары не было времени задуматься о совместном ребенке. По словам актрисы, она решилась снова стать мамой после того, как на шоу, в котором участвовал ее муж, увидела на льду 4-летнюю дочку Татьяны Навки  и Дмитрия Пескова Надю.

"В этот момент волнение отпустило меня, и вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки.

Внутри созрела решимость, все кричало: ''Дайте мне это!'' - призналась Анастасия.

Как выяснилось, вынашивала дочь Заворотнюк сама. По ее словам, из-за страха осложнений в связи с возрастом (все-таки дело к 50!) они с Петром скрывали, что ждут ребенка, даже от старших детей Насти.

Анна и Майкл узнали, что вскоре у них появится сестричка, когда мама была уже на пятом месяце беременности.

Семья очень переживала за нее и малышку. Кстати, муж и сын находились рядом с актрисой во время и после родов. А вот Анна познакомилась с сестрой, которую, как уже известно, назвали Милой, только через три месяца после ее появления на свет - девушка живет в Америке и крайне редко приезжает на родину.

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