Анастасия Заворотнюк честно рассказала о своей беременности

Напомним, уже около 11 лет Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым, однако из-за сильной загруженности работой у пары не было времени задуматься о совместном ребенке. По словам актрисы, она решилась снова стать мамой после того, как на шоу, в котором участвовал ее муж, увидела на льду 4-летнюю дочку Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надю.

"В этот момент волнение отпустило меня, и вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки.

Внутри созрела решимость, все кричало: ''Дайте мне это!'' - призналась Анастасия.

Как выяснилось, вынашивала дочь Заворотнюк сама. По ее словам, из-за страха осложнений в связи с возрастом (все-таки дело к 50!) они с Петром скрывали, что ждут ребенка, даже от старших детей Насти.

Анна и Майкл узнали, что вскоре у них появится сестричка, когда мама была уже на пятом месяце беременности.