Rīgas Satiksme из экономии может прикрыть до 13 маршрутов маршруток

Полагаясь на то, что KNAB начало расследование, Саулитис указал: "Мы может полностью отказаться от услуг RMS, если будет зафиксировано, что договор был заключен в результате коррупционной сделки. Если окажется, что фигурируют внесенные взятки, будем вынуждены искать нового перевозчика пассажиров".

По словам Саулитиса, после анализа уже в грядущую среду будет понятно, какие маршруты микроавтобусов придется закрыть в целях экономии муниципальных денег. Скорее всего, это будет от 8 до 13 маршрутов, по которым курсируют маршрутки и при этом они дублируются с троллейбусами и автобусами RS.

Также высказано предложение отменить для определенных групп пассажиров ранее присвоенные РД скидки.

"Госскидки сохранятся, однако больше не будет скидок, присвоенных многим социальным группам самоуправлением Риги, например, школьникам. Мы хотим отказаться от дублирования. Не может быть так, что на одном маршруте следуют несколько автобусов и еще со всеми скидками существуют маршрутки. Мы хотим до среды установить их КПД, чтобы внести перемены. Нам понятно, что мы их внесем. Вопрос про объем и в каком виде это сделать", - заявил Саулитис

В свою очередь RMS по своей инициативе не собирается закрывать маршруты. Если RS будет возражать на этот счет, на данный момент неизвестно, обратиться ли перевозчик в суд, потребует компенсацию или согласится на новые условия.