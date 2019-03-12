Пуце: часть самоуправлений придется объединять в принудительном порядке

Сегодня он сказал журналистам, что в нынешней ситуации, когда жители вынуждены страдать только из-за того, что им "посчастливилось" жить в менее активном и зажиточном самоуправлении, неприемлема.

Пуце назвал график проведения реформы "напряженным и вызывающим", но единственным возможным вариантом для достижения поставленной правительством цели окончания реформы до следующих муниципальных выборов, предстоящих в 2021 году.

Больше всего от реформы выиграют сами самоуправления, так как они смогут направить сэкономленные в результате сокращения административных расходов средства в размере почти 100 млн евро в год на развитие и инвестиции, отметил министр.

"Обеспечить полностью добровольный процесс объединения самоуправлений будет невозможно, однако в пределах возможностей мы будем учитывать мнения самоуправлений об оптимальной структуре. Однако надо помнить, что правительство реализует эту реформу в интересах не самоуправлений, а жителей Латвии", - сказал он.

Следующий шаг в проведении реформы ожидается в мае, когда Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) концептуально проинформирует о критериях для создания самоуправлений и представит проект территориального деления, который затем до осени будет активно обсуждаться с самоуправлениями.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник одобрил разработанный МОСРР законопроект о продолжении административно-территориальной реформы и решил просить правительство рассмотреть его в Сейме в срочном порядке уже 14 марта.

Согласно законопроекту, после разработки нового территориального деления и консультаций с самоуправлениями Кабинет министров должен будет до 1 декабря 2019 года разработать и подать в Сейм законопроект о новых административных территориях и о порядке окончания реформы.