Покупка на популярном рижском авторынке: этой машине по латвийским дорогам ездить нельзя

Автомобиль был ввезен из Германии и еще не проходил технический осмотр в Латвии. Однако, новую хозяйку уверяли - никаких проблем при его прохождении не будет, ведь машина в очень хорошем состоянии.

Однако именно на техосмотре выяснилось, что фары авто не отвечают европейским нормам, были выявлены и другие дефекты, например, коррозия.

Продавец обещал устранить проблему, но подходило время повторного техосмотра, а старые фары до сих пор были на месте. Мужчина оправдывался, что партнер, мол, задерживает с доставкой, хотя аванс был внесен. Но есть выход: например, можно купить фары у дилера - а это около 800 евро.

Но до третьего технического осмотра, фары будут новые, он сам пройдет техосмотр, заплатит за него и отдаст Даце автомобиль в хорошем техническом состоянии.

Журналисты передачи “Bez Tabu” стали сами свидетелями - техосмотр действительно был пройден. Продавец рассказал, что злополучные фары искал "чуть ли не по всему миру", а теперь все в порядке. И даже качестве моральной компенсации подарил Даце подарочную карту на сумму в 100 евро.

Каково же было удивление женщины, когда оказалось, что на ее машине... стоят те же самые фары, еще при продаже и из-за которых она не могла пройти техосмотр.

- Как оказалось, что во время процедуры на машине были другие фары?, - задали журналисты вопрос главе компании по продаже автомобилей.

- Там не были другие лампы, понимаете. Мне трудно комментировать эту ситуацию. Не я менял. В сервисе меняли. Техосмотр прошли.

Однако представитель CSDD Янис Аизпорс утверждает, что на кадрах видеонаблюдения со станции техосмотра хорошо видно: фары, "проходящее" процедуру и фары, которые стоят уже после нее - разные.

Плюс ко всему Даце случайно обнаружила, что 4 года назад показатели одометра в Германии были больше, нежели те, с которыми ей продали автомобиль.

О несоответствии показателей продавец утверждает, что ничего не знает: автомобиль в Германии был куплен уже с ними.