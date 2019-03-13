Покупка на популярном рижском авторынке: этой машине по латвийским дорогам ездить нельзя

Жительница Тукумса Даце приобрела в Риге автомобиль. Все отлично, а продавец дал 3-месячную гарантию, сообщает передача “Bez Tabu” .
Автомобиль был ввезен из Германии и еще не проходил технический осмотр в Латвии. Однако, новую хозяйку уверяли - никаких проблем при его прохождении не будет, ведь машина в очень хорошем состоянии.
Однако именно на техосмотре выяснилось, что фары авто не отвечают европейским нормам, были выявлены и другие дефекты, например, коррозия.
Продавец обещал устранить проблему, но подходило время повторного техосмотра, а старые фары до сих пор были на месте. Мужчина оправдывался, что партнер, мол, задерживает с доставкой, хотя аванс был внесен. Но есть выход: например, можно купить фары у дилера - а это около 800 евро.
Но до третьего технического осмотра, фары будут новые, он сам пройдет техосмотр, заплатит за него и отдаст Даце автомобиль в хорошем техническом состоянии.
Журналисты передачи “Bez Tabu” стали сами свидетелями - техосмотр действительно был пройден. Продавец рассказал, что злополучные фары искал "чуть ли не по всему миру", а теперь все в порядке. И даже качестве моральной компенсации подарил Даце подарочную карту на сумму в 100 евро.
Каково же было удивление женщины, когда оказалось, что на ее машине... стоят те же самые фары, еще при продаже и из-за которых она не могла пройти техосмотр.
- Как оказалось, что во время процедуры на машине были другие фары?, - задали журналисты вопрос главе компании по продаже автомобилей.
- Там не были другие лампы, понимаете. Мне трудно комментировать эту ситуацию. Не я менял. В сервисе меняли. Техосмотр прошли.
Однако представитель CSDD Янис Аизпорс утверждает, что на кадрах видеонаблюдения со станции техосмотра хорошо видно: фары, "проходящее" процедуру и фары, которые стоят уже после нее - разные.
Плюс ко всему Даце случайно обнаружила, что 4 года назад показатели одометра в Германии были больше, нежели те, с которыми ей продали автомобиль.
О несоответствии показателей продавец утверждает, что ничего не знает: автомобиль в Германии был куплен уже с ними.
Однако женщина уже ничему не верит - она хочет вернуть машину обратно и получить назад свои деньги. Считает, что ей продали автомобиль, которые не может по параметрам быть участником дорожного движения в Латвии. Продавец же пообещал как самой женщине, так и журналистам "найти решение".