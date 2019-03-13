Чт, 14.03.2019
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Facebook, Instagram и WhatsApp пережили глобальные сбои

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Логотип Facebook. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

Деятельность самой большой мировой социальной сети Facebook 13 марта пережила сбои в системе. Социальная сеть Instagram тоже пострадала от технических сбоев, сообщают зарубежные СМИ.

В упомянутых социальных сетях невозможно было выполнить несколько действий, например, таких, как публиковать записи. Как сообщает Facebook, специалисты предприятия уже занимаются решением проблемы.

Пользователи также сообщают, что в обеих соцсетях не было возможности отправлять и получать сообщения. Приложение WhatsApp также дало сбой. 

Кроме Латвии, сбои в работе Facebook и Instagram также наблюдаются в России, Великобритании, Испании, Германии, Португалии, США, Бразилии и других странах.

О сбоях уже активно сообщают пользователи Twitter, добавляя к своим записям хештег #FacebookDown.

Согласно данным статистики около 2,3 миллиарда людей регулярно используют Facebook, а число пользователей Instagram составляет около одного миллиарда. 

В общей администрации Facebook, WhatsApp и Instagram, в свою очередь, заверили, что все перечисленные пользователями сбои устранят в ближайшее время.

По состоянию на начало дня, 14 марта, системы заработали в своем привычном ритме.

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