Facebook, Instagram и WhatsApp пережили глобальные сбои

В упомянутых социальных сетях невозможно было выполнить несколько действий, например, таких, как публиковать записи. Как сообщает Facebook, специалисты предприятия уже занимаются решением проблемы.

Пользователи также сообщают, что в обеих соцсетях не было возможности отправлять и получать сообщения. Приложение WhatsApp также дало сбой.

Кроме Латвии, сбои в работе Facebook и Instagram также наблюдаются в России, Великобритании, Испании, Германии, Португалии, США, Бразилии и других странах.

О сбоях уже активно сообщают пользователи Twitter, добавляя к своим записям хештег #FacebookDown.

Согласно данным статистики около 2,3 миллиарда людей регулярно используют Facebook, а число пользователей Instagram составляет около одного миллиарда.

В общей администрации Facebook, WhatsApp и Instagram, в свою очередь, заверили, что все перечисленные пользователями сбои устранят в ближайшее время.

По состоянию на начало дня, 14 марта, системы заработали в своем привычном ритме.

Me realizing #facebookdown and so is Instagram, moving to Twitter to see people roast them! pic.twitter.com/az5eVszxBP — Tato (@tatevik_am) March 13, 2019