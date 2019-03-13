Facebook, Instagram и WhatsApp пережили глобальные сбои

Деятельность самой большой мировой социальной сети Facebook 13 марта пережила сбои в системе. Социальная сеть Instagram тоже пострадала от технических сбоев, сообщают зарубежные СМИ.
В упомянутых социальных сетях невозможно было выполнить несколько действий, например, таких, как публиковать записи. Как сообщает Facebook, специалисты предприятия уже занимаются решением проблемы.
Пользователи также сообщают, что в обеих соцсетях не было возможности отправлять и получать сообщения. Приложение WhatsApp также дало сбой.
Кроме Латвии, сбои в работе Facebook и Instagram также наблюдаются в России, Великобритании, Испании, Германии, Португалии, США, Бразилии и других странах.
О сбоях уже активно сообщают пользователи Twitter, добавляя к своим записям хештег #FacebookDown.
Согласно данным статистики около 2,3 миллиарда людей регулярно используют Facebook, а число пользователей Instagram составляет около одного миллиарда.
В общей администрации Facebook, WhatsApp и Instagram, в свою очередь, заверили, что все перечисленные пользователями сбои устранят в ближайшее время.
По состоянию на начало дня, 14 марта, системы заработали в своем привычном ритме.
Me realizing #facebookdown and so is Instagram, moving to Twitter to see people roast them! pic.twitter.com/az5eVszxBP— Tato (@tatevik_am) March 13, 2019
Facebook and Instagram are down. This is not a drill. #FacebookDown #InstagramDown pic.twitter.com/9ObKjfTqEB— Florida Man 𓅓 ♎️ (@seminole_850) March 13, 2019