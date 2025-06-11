Саулите все же ушла в отставку

Саулите обратилась в Президиум Сейма с заявлением об отставке.

Она поблагодарила Сейм за оказанное доверие в начале 2023 года, когда ей была доверена должность председателя Центральной избирательной комиссии.

Однако она отметила, что в последние дни, выслушав различные мнения и упреки, она пришла к выводу, что ее "втягивают в политический вихрь и интриги, она получает оскорбления и упреки за то, что не сделали другие должностные лица".

Поэтому Саулите приняла решение с четверга уйти в отставку, "чтобы сохранить верность важным для себя ценностям - честности, справедливости, профессионализму и демократичности".

Саулите выражает благодарность всем партнерам по сотрудничеству за проделанную совместно работу.

До этого фракции правящей коалиции Сейма договорились об отставке Кристины Саулите с должности главы Центральной избирательной комиссии. Союз зеленых и крестьян (СЗК) на рассмотрение Сейма в четверг собирался выдвинуть проект решения об отставке Саулите с должности.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал агентству LETA, что депутаты "Нового Единства" поддержат проект решения. По его мнению, очевидно, что Саулите следует оставить должность и взять на себя ответственность за произошедшее - в частности, за ход избирательного процесса и коммуникацию как перед выборами, так и в ночь выборов.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также заявил агентству LETA, что депутаты парламентской фракции "Прогрессивных" поддержат отзыв Саулите с должности.

Представители оппозиционной фракции "Латвии на первом месте" сказали, что поддержат отзыв Саулите, а Национальное объединение и "Объединенный список" еще будут решать об этом на заседаниях фракций.