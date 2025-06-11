Исторический момент: ЕС и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара

Соглашение позволит обеспечить поток людей и товаров через границу Гибралтара и Испании.

Когда Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, отношения между Гибралтаром и блоком остались нерешенными.

Переговоры между Лондоном, Мадридом, Брюсселем и Гибралтаром остановили обсуждения соглашения при предыдущем консервативном правительстве Великобритании, а приход лейбористов к власти в прошлом году дал новый импульс.

"Действительно исторический поворотный момент: политическое соглашение между ЕС и Соединенным Королевством о дальнейших отношениях в отношении Гибралтара. Это выгодно всем и закрепляет новую главу в отношениях", - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

"Прорыв, достигнутый сегодня, дает практическое решение после многих лет неопределенности, - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лами. - Вместе с правительством Гибралтара мы достигли соглашения, которое защищает суверенитет Великобритании, поддерживает экономику Гибралтара и позволяет предприятиям снова планировать в долгосрочной перспективе".