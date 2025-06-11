Главное за 11 июня Рижская коалиция, отставка Берзини и изменения в системе штрафных пунктов

За рубежом:

В понедельник, 9 июня, на Певческом поле выступил десятикратный обладатель премии "Грэмми", известный на весь мир певец Джастин Тимберлейк. И хотя погода в этот день не радовала жителей и гостей столицы, это не помешало им отправиться на концерт любимого исполнителя. Но оправдались ли ожидания поклонников от этого вечера или что-то все же омрачило выступление артиста? Рассказывает Limon.ee.

В ночь на среду, 11 июня, украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовск, сообщают российские Telegram-каналы.

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Министерство обороны России заявило 8 июня, что его войска пересекли административную границу Донбасса и зашли на территорию Днепропетровской области. Кремль говорит, что формирует здесь "буферную зону". Украинская сторона эту информацию отрицает.

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Во вторник, 10 июня, на улицы Нью-Йорка вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа и выдворения нелегальных иммигрантов.

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Издание "Важные истории" (внесено в реестр "иноагентов") выпустило расследование, в котором говорится, в частности, что "за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто в то же время обслуживают секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами". В заявлении Telegram, которое получила Русская служба Би-би-си, отмечается, что ни один из поставщиков услуг, которых мессенджер использует как глобальная компания, "не имеет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре".

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