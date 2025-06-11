Главное за 11 июня Рижская коалиция, отставка Берзини и изменения в системе штрафных пунктов

Среда, 11 июня, стала очень важным днем для новостей, связанных с муниципальными выборами. "Латвия на первом месте" собирается опротестовывать результаты, министр Берзиня и глава ЦИК подали в отставку, в Риге уже образовалась коалиция. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Четыре политические силы - "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" - договорились о создании коалиции в Рижской думе, сообщил сегодня, 11 июня, кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку - об этом в среду, 11 июня, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Лидер победившей на выборах в Рижскую думу партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс не признает результаты выборов, считая, что прошедшие в субботу выборы были "украдены" и поэтому должны быть организованы новые.
Фракции правящей коалиции Сейма договорились об отставке Кристины Саулите с должности главы Центральной избирательной комиссии.
Агрессивных и опасных водителей следует наказывать строже - к такому выводу пришли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и ответственное министерство при подготовке новой версии так называемой системы штрафных пунктов. Об этом сообщает Lsm.lv.
После результатов выборов в Даугавпилсе другие партии Латвии должны "сделать свои выводы", заявила премьер-министр Эвика Силиня в программе "900 секунд" на канале TV3.
За рубежом:
В понедельник, 9 июня, на Певческом поле выступил десятикратный обладатель премии "Грэмми", известный на весь мир певец Джастин Тимберлейк. И хотя погода в этот день не радовала жителей и гостей столицы, это не помешало им отправиться на концерт любимого исполнителя. Но оправдались ли ожидания поклонников от этого вечера или что-то все же омрачило выступление артиста? Рассказывает Limon.ee.
В ночь на среду, 11 июня, украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовск, сообщают российские Telegram-каналы.
Министерство обороны России заявило 8 июня, что его войска пересекли административную границу Донбасса и зашли на территорию Днепропетровской области. Кремль говорит, что формирует здесь "буферную зону". Украинская сторона эту информацию отрицает.
Во вторник, 10 июня, на улицы Нью-Йорка вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа и выдворения нелегальных иммигрантов.
Издание "Важные истории" (внесено в реестр "иноагентов") выпустило расследование, в котором говорится, в частности, что "за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто в то же время обслуживают секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами". В заявлении Telegram, которое получила Русская служба Би-би-си, отмечается, что ни один из поставщиков услуг, которых мессенджер использует как глобальная компания, "не имеет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре".
Интересное чтиво:
Европа стремится к "прозрачности финансовых транзакций", в том числе ставя препоны на пути наличных платежей. А Северные страны еще лет десять назад заявляли, что строят "общество безналичных расчетов". Однако геополитические события и риски ЧП в энергетическом секторе заставляют изменить концепцию. Так, Центральный банк Швеции пересмотрел свои планы перехода на безналичную экономику на "фоне роста кибератак и перебоев с электричеством на юге Европы". В стране намерены развивать инфраструктуру и законодательную базу для наличных расчетов. А что происходит в Латвии?
"Моя принцесса", - так 16-летний Том называет Юдите, когда не говорит "мама". Три года назад она взяла к себе мальчика с функциональными нарушениями, который сменил несколько приемных семей. Мягко говоря, все было непросто: синяки, опустошенная кредитная карта, скитания. Но они все равно нашли друг друга. Может быть, потому, что у Юдите "много пороха" - детство в нищете, два года на рыбной фабрике, два года в лесном хозяйстве, трое детей, три мужа, докторская степень плюс изучение психологии и прочее. Если бы мне рассказали - я бы не поверила.
Когда 6 мая 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в должность, мало кто ожидал той стремительности, с какой он начал менять внешнюю политику страны. Но тон однозначно изменился. Длительная эпоха стратегической неуверенности Германии заканчивается.
"Мы можем уничтожить весь мир много раз. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий - никакого примирения не будет. России угрожать не надо. Посмотрите на могилы тех, кто угрожал России" - это высказывание русского "отца лжи" Владимира Соловьева в самых разных конфигурациях стало лейтмотивом кремлевской пропаганды минувшей недели.
С тревогой и волнением я ждал результатов муниципальных выборов. К счастью, здравый смысл с небольшим перевесом победил и на этот раз удалось не отдать столицу поклонникам Кремля и путинским подхалимам. Но лишь с минимальным преимуществом - и это немного настораживает в преддверии следующих выборов в Сейм.
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