Будет объявлен новый конкурс на должность генерального прокурора

Он пояснил, что такое решение принято потому, что ни один из трех кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

Как уже сообщалось, ровно через месяц, 11 июля, истекает срок полномочий действующего генерального прокурора Юриса Стуканса.

Кандидаты на должность генерального прокурора - нынешний генеральный прокурор Юрис Стуканс, старший прокурор Айвар Остапко и прокурор Увис Козловскис - будут заслушаны на открытой части заседания.

Согласно закону о прокуратуре, генеральный прокурор назначается Сеймом сроком на пять лет по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Бывший председатель коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Стуканс был единогласно утвержден Сеймом на должность генерального прокурора 18 июня 2020 года.

В этом году в Верховный суд поступило заявление о возможных нарушениях закона, допущенных генеральным прокурором.

С обращением как лицо, подавшее сигнал о нарушении, к председателю Верховного суда Айгару Струпишу обратилась прокурор Виорика Йиргене.

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В своем заявлении она указала на нарушение Закона о прокуратуре, выразившееся в том, что Стуканс якобы давал указания, противоречащие внутренним убеждениям надзирающего прокурора, в деле о перелетах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - в частности, требовал предъявить обвинение лицу, в отношении которого, по мнению Йиргене, не было оснований для уголовного преследования.

Тем не менее пленум Верховного суда, рассмотрев результаты проверки, не нашел оснований для увольнения Стуканса. В то же время в заключении было отмечено, что Стукансу следует обратить внимание на свои высказывания и профессиональную этику.

Стуканс, в свою очередь, отверг утверждения, что он произносил оскорбительные фразы, цитируемые в заявлении Йиргене, или что он настаивал на предъявлении обвинения в деле о перелетах бывшего премьера.