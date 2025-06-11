Видео Напряженная погоня на Вентспилсском шоссе закончилась падением мотоциклиста

Около 22:00 сотрудники Государственной полиции в Бабитской волости на шоссе A10 зафиксировали мотоцикл марки Kawasaki, передвигавшийся без номерного знака.

Сотрудники полиции подали сигнал остановиться, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, продолжив движение в сторону Вентспилса.

Во время погони водитель многократно превышал разрешенную скорость. Самое серьезное нарушение было в населенном пункте Спуньциемс, где при разрешенной скорости 50 км/ч он ехал со скоростью 184 км/ч. В других местах при ограничении в 90 км/ч мотоцикл мчался со скоростью 209 км/ч.

Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель Kawasaki продолжал движение, демонстрируя крайне опасное поведение, в связи с чем были привлечены дополнительные силы. Через некоторое время мотоциклист попал аварию и был доставлен в медицинское учреждение.

После задержания стало известно, что мотоцикл с июля 2024 года числится в розыске как украденный и по этому факту уже был начат уголовный процесс. Транспортное средство было изъято для проведения дальнейших процессуальных действий, в том числе полиция выясняет, имеет ли задержанный водитель отношение к краже.

Кроме того, в отношении мотоциклиста, мужчины 1988 года рождения, начаты 15 административных дел за различные нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов для водителя мотоцикла составит более 6400 евро.