Видео Пешеход повредил проезжавший мимо автомобиль. Ответ полиции удивил водителя

Весной 2022 года Рейнис ехал по Приекуле, когда к его машине приблизился мужчина с собакой. Водитель толком не понял, что произошло - он лишь услышал удар по автомобилю.

Через два дня тот же мужчина вновь напал на машину Рейниса - в тот момент, когда он проезжал мимо, неизвестный бросил в автомобиль камни. Рейнис принял решение выйти из машины и защитить себя.

Про обе ситуации он сообщил в полицию, однако его удивила реакция правоохранителей - за первый случай мужчину лишь предупредили, несмотря на причиненные автомобилю повреждения, а во втором случае виновным признали самого Рейниса, так как он применил перцовый баллончик.

Разумеется, Рейнис попытался обжаловать решение полиции, поскольку считает, что его наказали несправедливо. Мужчина рассказывает, что только около года назад ему была отправлена видеозапись с камеры наблюдения, зафиксировавшей первую ситуацию.

Рейнис также обжаловал решение по второму случаю, однако и оно осталось без изменений.

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Видео: Сюжет программы Bez tabu