Rīgas satiksme планирует отменить льготы в большинстве маршруток

С целью оптимизации сообщения микроавтобусами в Риге ООО Rīgas satiksme (RS) планирует на большинстве маршрутов микроавтобусов отменить предоставляемые самоуправлением льготы, а также обеспечить, чтобы маршруты транспортных средств Rīgas satiksme и Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) не перекрывались, рассказал член правления Янис Мейранс.
Сейчас RMS обеспечивает семь маршрутов так называемых экспресс-автобусов (оранжево-белого цвета, все оплачивают поездку по полной стоимости) и 13 маршрутов, где рижане могут использовать льготы (для студентов, пенсионеров и др., сине-белые микроавтобусы).
По словам Мейранса, эта пропорция изменится. Льготы можно будет использовать лишь на 4-5 маршрутах, на остальных поездка будет оплачиваться по полной стоимости. Ожидается, что осенью уже примерно 15 маршрутов будут повышенного класса.
Будет пересмотрено расписание и маршруты микроавтобусов, с тем чтобы они не перекрывались с маршрутами транспорта RS. Закрыт может быть только один маршрут.
По словам Мейранса, данные показывают, что после введения льгот в микроавтобусах людям стало все равно, на чем ездить. "Наша идея в том, чтобы действительно сделать микроавтобус транспортным средством повышенного сервиса, в чем состояла и первоначальная идея", - сказал он.
Хотя аудит выявил, что сотрудничество с RMS убыточно для RS, договор, скорее всего, расторгнут не будет.