Rīgas satiksme планирует отменить льготы в большинстве маршруток

Сейчас RMS обеспечивает семь маршрутов так называемых экспресс-автобусов (оранжево-белого цвета, все оплачивают поездку по полной стоимости) и 13 маршрутов, где рижане могут использовать льготы (для студентов, пенсионеров и др., сине-белые микроавтобусы).

По словам Мейранса, эта пропорция изменится. Льготы можно будет использовать лишь на 4-5 маршрутах, на остальных поездка будет оплачиваться по полной стоимости. Ожидается, что осенью уже примерно 15 маршрутов будут повышенного класса.

Будет пересмотрено расписание и маршруты микроавтобусов, с тем чтобы они не перекрывались с маршрутами транспорта RS. Закрыт может быть только один маршрут.

По словам Мейранса, данные показывают, что после введения льгот в микроавтобусах людям стало все равно, на чем ездить. "Наша идея в том, чтобы действительно сделать микроавтобус транспортным средством повышенного сервиса, в чем состояла и первоначальная идея", - сказал он.