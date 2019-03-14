Рижская дума отменила плату за выделение места для могилы
С учетом постановления Конституционного суда (КС) управление кладбищами департамента жилья и среды Рижской думы больше не будет взимать плату за выделение места для могилы и будет безвозмездно предоставлять жителям необходимое количество мест для захоронения, сообщила агентству LETA представитель департамента Эдите Пуке.
КС признал неконституционными нормы правил Юрмальской городской думы, предусматривающие арендную плату за использование могилы.
Одновременно КС в приговоре подчеркнул, что установленная другими латвийскими самоуправлениями плата за выделение места для захоронения противоречит правилам о том, что и после смерти человека к его останкам следует относиться с уважением.
До сих пор в Риге за одну могилу на частично закрытых кладбищах взималась единовременная плата в размере 291 евро, на открытых кладбищах - 116 евро.
На рижских муниципальных кладбищах осуществляется более 7000 захоронений в год, и территории кладбищ ежегодно расширяются примерно на 2 га.
Единовременная плата за использование колумбария сохраняется и составляет 595,04 евро за одну нишу.
На основании постановления КС плату за могилы отменило также Елгавское самоуправление.