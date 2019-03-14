Рижская дума отменила плату за выделение места для могилы

КС признал неконституционными нормы правил Юрмальской городской думы, предусматривающие арендную плату за использование могилы.

Одновременно КС в приговоре подчеркнул, что установленная другими латвийскими самоуправлениями плата за выделение места для захоронения противоречит правилам о том, что и после смерти человека к его останкам следует относиться с уважением.

До сих пор в Риге за одну могилу на частично закрытых кладбищах взималась единовременная плата в размере 291 евро, на открытых кладбищах - 116 евро.

На рижских муниципальных кладбищах осуществляется более 7000 захоронений в год, и территории кладбищ ежегодно расширяются примерно на 2 га.

Единовременная плата за использование колумбария сохраняется и составляет 595,04 евро за одну нишу.