Британский парламент не поддержал новый референдум по Brexit

Сообщается, что большинство депутатов Палаты общин вечером в четверг, 14 марта, отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить Brexit настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

В поддержку высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее.

Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является сигналом к действию для правительства в Лондоне, отмечает издание.

По оценке британского избирательного комитета, для проведения повторного референдума по Brexit потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев.

Напомним, накануне Палата общин проголосовала против так называемого жесткого Brexit - без договора с ЕС об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.