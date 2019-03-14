Чт, 14.03.2019
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Британский парламент не поддержал новый референдум по Brexit

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Scanpix

Подавляющим большинством голосов депутаты британского парламента отвергли предложение отложить Brexit настолько, чтобы провести новый референдум о выходе Британии из состава ЕС, сообщает Deutsche Welle. 

Сообщается, что большинство депутатов Палаты общин вечером в четверг, 14 марта, отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить Brexit настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

В поддержку высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее.

Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является сигналом к действию для правительства в Лондоне, отмечает издание.

По оценке британского избирательного комитета, для проведения повторного референдума по Brexit потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев.

Напомним, накануне Палата общин проголосовала против так называемого жесткого Brexit - без договора с ЕС об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Галерея: Brexit на улицах Великобритании 

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