Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Предложение премьер-министра Терезы Мэй просить ЕС об отсрочке Brexit поддержали 412 парламентариев, 202 высказались против.

Такое голосование означает, что Великобритания может не выйти из ЕС запланированного 29 марта.

Теперь премьер-министр Великобритании обратится с запросом об отсрочке Brexit к Евросоюзу.

По словам г-жи Мэй, Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии до 20 марта одобрят предложенное ей соглашение по выходу из ЕС.

Если они снова его отклонят, отсрочка может быть более длительной.

В этом случае Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, отмечает "Медуза".

Напомним, депутаты ранее отклонили попытку провести очередной референдум по Brexit 334 голосами против 85.