Запрет на Boeing 737 MAX: Что он означает для глобальной авиации?

​Прекращение использования американских авиалайнеров Boeing 737 MAX не создаст серьезных нарушений в отрасли глобальных воздушных перевозок, по крайней мере пока, сообщает BBC.

Напомним, в связи с произошедшими в последнее время авиакатастрофами, множество стран по всему миру приняли решение закрыть воздушное пространство для авиалайнеров Boeing 737 MAX.

Запрет введен после авиакатастроф эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines и индонезийской Lion Air. В обоих случаях перелёты совершали самолёты 737 MAX 8.

Самолёты 737 MAX во всём мире используются для перелётов на короткие дистанции.

Аналитики отмечают, что запрет на использование 737 MAX изначально не окажет большого влияния на глобальную коммерческую авиацию, однако последствия могут быть более серьёзными, если этот запрет будет в силе более продолжительное время.

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Насколько популярны самолёты 737 MAX?

Сейчас в распоряжении авиакомпаний во всем мире всего 371 самолёт модели 737 MAX.

Самолёты 737 MAX стали самой стремительно продаваемой моделью в истории Boeing. Более 100 авиакомпаний со всего мира заказали более 4500 самолётов этой модели.

Однако пока эти самолёты составляют лишь ничтожную часть от общего числа коммерческих перелётов во всём мире.

Согласно данным компании авиационных консультаций OAG, на этой неделе по всему миру было запланировано более 700 000 коммерческих авиарейсов, но только на 6548 из них планировалось использовать самолёты 737 MAX.

Это менее 1% от общего числа рейсов, запланированных на этой неделе.

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Какие регионы это затронет больше всего?

Аналитики отмечают, что наибольшие неудобства прекращение использования самолётов 737 MAX могут почувствовать в Северной Америке, так как авиакомпании этого региона Southwest Airlines, Air Canada и American Airlines - три крупнейших пользователя модели 737 MAX во всем мире.

Авиационной издание Flight Global отмечает, что нынешняя ситуация может оказать определенное влияние на расписание полетов в США.

Однако, даже если часть рейсов придется отменить, ожидается, что пассажиры этих рейсов будут перенаправлены на другие рейсы и отправлены в конечный пункт назначения, используя другие самолёты.

Аналитики отмечают, что наибольшие неудобства пассажиры в США могут испытать в ближайшие дни - пока авиакомпании адаптируются под сложившуюся ситуацию.

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Что будет дальше?

Развитие ситуации в будущем будет зависеть от того, насколько долго сохранится запрет на использование самолетов 737 MAX.

Это, в свою очередь, будет зависеть от того, сколько времени потребуется для выяснения причин авиакатастрофы.

Сообщение о первоначальном расследовании после катастрофы самолета 737 MAX 8 в Индонезии в октябре прошлого года было опубликовано спустя месяц.

Flight Global прогнозирует, что запрет на использование 737 MAX может быть в силе несколько недель, в худшем случае - несколько месяцев.

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Как уже сообщалось, в воскресенье, 10 марта, возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Жертвами трагедии стали 157 человек.

В октябре прошлого года другой самолет этой же модели 737 MAX 8 потерпел крушение у побережья Явы. В авиакатастрофе погибли 189 человек.

Следователи из Индонезии пришли к выводу, что один из датчиков авиалайнера, который обеспечивает информацию о потоке воздуха вдоль крыльев, возможно, показал ложные данные, автоматически вызвав пикетирование самолёта.

Позднее корпорация Boeing распространила среди использующих ее самолеты компаний инструкцию для пилотов на случай возникновения технической неисправности, которая, по версии следствия, привела к крушению лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air.