Авиакатастрофа в Эфиопии: сведений о латвийских подданных нет; погибли россияне

У кризисной службы авиакомпании нет сведений о том, что в потерпевшем крушение самолете находились латвийские подданные.

Напомним, что в воскресенье в Эфиопии примерно в 60 км к юго-востоку от столицы страны Аддис-Абебы потерпел аварию самолет "Boeing 737-8 MAX" авиакомпании "Ethiopian Airlines" со 157 людьми на борту. Все находившиеся в самолете люди погибли.

В вылетевшем в столицу Кении Найроби самолете находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Между тем, как сообщают российские СМИ, на борту самолета находились трое россиян. Об этом сообщили представители авиакомпании Ethiopian Airlines во время пресс-конференции в Аддис-Абебе. Это Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

По словам представителей авиакомпании, "погибли 32 кенийца, а также 18 граждан Канады, девять - Эфиопии, восемь - Италии, восемь - Китая, восемь - США, семь - Великобритании, семь - Франции, шесть - Египта, пять - Нидерландов, четыре - Индии, четыре - Словакии, трое - Австрии, трое - Швеции, трое - России, двое - Марокко, двое - Испании, двое - Израиля, двое - Польши, по одному - Бельгии, Сербии, Норвегии, Ирландии, Индонезии, Йемена, Уганды, Судана, Руанды, Сомали, Того, Мозамбика, Туниса, Саудовской Аравии".

Еще четверо пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании. Восемь членов экипажа - граждане Эфиопии.

Два центра для оказания экстренной помощи родственникам и близким жертв крушения самолета открыты в воскресенье в Международном аэропорту имени Джомо Кениаты в столице Кении Найроби. Об этом сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс со ссылкой на правительство Кении.

"В обоих центрах будет оказываться необходимая экстренная помощь членам семей и друзьям тех, кто погиб в результате катастрофы", - отметили официальные лица.

Генеральный директор авиакомпании Теволде Гебре Мариам рассказал, что перед крушением пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться назад.