Популярнейший в мире блогер открестился от новозеландского террориста, который упомянул его имя
Самый популярный в мире блогер Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, открестился от связи с террористом, расстрелявшем прихожан в мечети в Новой Зеландии. Свое заявление он опубликовал в Twitter.
Стрелок Брентон Таррант начал видеотрансляцию массового убийства со слов: «Помните, ребята, подписывайтесь на PewDiePie».
Чельберг отреагировал на произошедшее, как только узнал о бойне в городе Крайстчерч. «Я чувствую себя абсолютно ужасно после того, как этот человек произнес мое имя. Мое сердце и мысли обращены к жертвам, их семьям и всем, кто пострадал в этой трагедии», — сообщил он.
Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) March 15, 2019
I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.
My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.
Как мы уже сообщали, два террориста открыли стрельбу в двух новозеландских мечетях (в городе Крайстчерч и в поселении Линвуд). Число жертв, по предварительным данным, достигает 49 человек.