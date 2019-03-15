Популярнейший в мире блогер открестился от новозеландского террориста, который упомянул его имя

Чельберг отреагировал на произошедшее, как только узнал о бойне в городе Крайстчерч. «Я чувствую себя абсолютно ужасно после того, как этот человек произнес мое имя. Мое сердце и мысли обращены к жертвам, их семьям и всем, кто пострадал в этой трагедии», — сообщил он.