Пт, 15.03.2019
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Популярнейший в мире блогер открестился от новозеландского террориста, который упомянул его имя
"Я чувствую себя абсолютно ужасно"

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ФОТО: Instagram/pewdiepie

Самый популярный в мире блогер Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, открестился от связи с террористом, расстрелявшем прихожан в мечети в Новой Зеландии. Свое заявление он опубликовал в Twitter.

Стрелок Брентон Таррант начал видеотрансляцию массового убийства со слов: «Помните, ребята, подписывайтесь на PewDiePie».

Чельберг отреагировал на произошедшее, как только узнал о бойне в городе Крайстчерч. «Я чувствую себя абсолютно ужасно после того, как этот человек произнес мое имя. Мое сердце и мысли обращены к жертвам, их семьям и всем, кто пострадал в этой трагедии», — сообщил он.

Как мы уже сообщали, два террориста открыли стрельбу в двух новозеландских мечетях (в городе Крайстчерч и в поселении Линвуд). Число жертв, по предварительным данным, достигает 49 человек.

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