В Новой Зеландии произошла стрельба: десятки жертв

Галерея: Стрельба в двух мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия)

Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщает korrespondent.ru со ссылкой на Otago Daily Times.

В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам.

Местная полиция сообщает о задержании одного из нападавших. В городе могут находиться другие злоумышленники.

Позже стало известно, что одним из стрелком оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.

По информации местных СМИ, нападавший составил манифест и транслировал нападение. Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто нападающего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.

Затем он вооружился и вошел в мечеть, где первая жертва была застрелена в дверях. Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой. Текст на белом фоне было написано на винтовке и боеприпасах. Оказавшись внутри, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти в главном коридоре, но была застрелена еще несколько раз.

Люди, в углах комнаты, были застрелены, когда боевик заблокировал коридор, отсекая попытки побега. Стрелец исследовал комнаты мечетей, несколько раз стреляя, а также несколько раз останавливаясь для перезарядки. Затем он вышел из мечети через парадную дверь - через три минуты и направился на улицу - стрелял еще раз, когда мимо проезжали машины.

В 37-страничном манифесте, опубликованном в Интернете, Брентон Таррант рассказал, кем он был и почему он сделал бойню в мечети Крайстчерча. Он сказал, что для нападения у него была антиисламская мотивация, но по происхождению это были антииммиграционные, анти-этнические взгляды. Он написал, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, которая имела шотландское, ирландское и английское происхождение.