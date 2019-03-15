В Риге двое солдат США справили нужду на Милду: каждый оштрафован на 400 евро

По данным полиции, 8 марта около 21 часа сотрудники отдела видеонаблюдения РМП заметили, как двое мужчин справляют свои надобности на смотровой площадке Памятника Свободы. К ним срочно отправился патруль полиции. Обоим нарушителям выписан штраф по 400 евро каждому за неуважительное отношение к почитаемому памятнику.

В свою очередь, в Минобороны подтвердили, что полиция действительно оштрафовала американских солдат - они прибыли в нашу страну на кратковременные учения.

Кроме того, за неподобающее поведение их ожидают санкции и на родине. "Они, скорее всего, будут суровее, чем полученный в Риге штраф", - сообщил представитель министерства Каспар Галкинс.