В Риге двое солдат США справили нужду на Милду: каждый оштрафован на 400 евро

Рижская муниципальная полиция на прошлой неделе оштрафовала двоих военнослужащих США за справление малой нужды у Памятника Свободы.
По данным полиции, 8 марта около 21 часа сотрудники отдела видеонаблюдения РМП заметили, как двое мужчин справляют свои надобности на смотровой площадке Памятника Свободы. К ним срочно отправился патруль полиции. Обоим нарушителям выписан штраф по 400 евро каждому за неуважительное отношение к почитаемому памятнику.
В свою очередь, в Минобороны подтвердили, что полиция действительно оштрафовала американских солдат - они прибыли в нашу страну на кратковременные учения.
Кроме того, за неподобающее поведение их ожидают санкции и на родине. "Они, скорее всего, будут суровее, чем полученный в Риге штраф", - сообщил представитель министерства Каспар Галкинс.
МИД Латвии сожалеет, что ЧП бросает тень на репутацию солдат США, которые служили и будут служить в Латвии.