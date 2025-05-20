ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Европейский союз (ЕС) во вторник, 20 мая, официально утвердил новый пакет санкций против России, направленный против так называемого "теневого флота" танкеров.
Одновременно Москва была предупреждена, что ей придется столкнуться с еще более жесткими санкциями, если она не согласится на прекращение огня в развязанной ею агрессивной войне против Украины.
"ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, нацеленный на 200 судов "теневого флота", - сообщила в социальной сети X главный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.
"Разрабатываются новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ", - подчеркнула Каллас.
ЕС включил в санкционный список еще 189 судов, которые являются частью "теневого флота" нефтяных танкеров или способствуют поступлению доходов в российский энергетический сектор.
Таким образом, общее число судов, попавших под санкции, достигло 342. Эти суда теперь не имеют права заходить в порты и получать услуги, говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК).
Новый пакет также включает в санкционный список 31 компанию, оказывающую прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу или участвующую в обходе санкций. Из них 18 компаний работают в России, а 13 - в третьих странах: шесть в Турции, три во Вьетнаме, две в Объединенных Арабских Эмиратах, по одной в Сербии и Узбекистане.
В пакет входят дополнительные 17 физических лиц и 58 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В отношении них вводится замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов, а для физических лиц также действует запрет на поездки, сказано в заявлении ЕК.
Пакет также расширяет перечень товаров двойного назначения и передовых технологий, на которые распространяются экспортные ограничения. Это делается для того, чтобы лишить Россию доступа к важным технологиям, особенно военного назначения - таким, как химические прекурсоры, служащие источником энергии. Существуют доказательства, что такие прекурсоры используются напрямую или косвенно как топливо для российских ракет. Кроме того, в список добавлены запчасти и компоненты для высокоточных станков.
ЕС призывает США занять жесткую позицию по отношению к России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник, 20 мая, призвала Соединенные Штаты Америки решительно выступить против России, если та не согласится на перемирие в Украине.
"Америка заявила, что в случае отказа России от безоговорочного перемирия будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия и со стороны США", - заявила Каллас на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Бельгии.
Президент США Дональд Трамп после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, объявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня, хотя Путин отклонил призыв президента США к безусловному перемирию.
По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, разговор Трампа и Путина показывает, что Путин на самом деле не заинтересован в мире. "Он по-прежнему не готов идти на уступки, а лишь говорить о перемирии на своих условиях," - отметил Писториус.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после беседы Трампа с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что ЕС усилит давление на Москву за счет расширения санкций.
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