ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

В пакет входят дополнительные 17 физических лиц и 58 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В отношении них вводится замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов, а для физических лиц также действует запрет на поездки, сказано в заявлении ЕК.

Пакет также расширяет перечень товаров двойного назначения и передовых технологий, на которые распространяются экспортные ограничения. Это делается для того, чтобы лишить Россию доступа к важным технологиям, особенно военного назначения - таким, как химические прекурсоры, служащие источником энергии. Существуют доказательства, что такие прекурсоры используются напрямую или косвенно как топливо для российских ракет. Кроме того, в список добавлены запчасти и компоненты для высокоточных станков.

ЕС призывает США занять жесткую позицию по отношению к России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник, 20 мая, призвала Соединенные Штаты Америки решительно выступить против России, если та не согласится на перемирие в Украине.

"Америка заявила, что в случае отказа России от безоговорочного перемирия будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия и со стороны США", - заявила Каллас на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Бельгии.

Президент США Дональд Трамп после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, объявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня, хотя Путин отклонил призыв президента США к безусловному перемирию.

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, разговор Трампа и Путина показывает, что Путин на самом деле не заинтересован в мире. "Он по-прежнему не готов идти на уступки, а лишь говорить о перемирии на своих условиях," - отметил Писториус.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после беседы Трампа с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что ЕС усилит давление на Москву за счет расширения санкций.