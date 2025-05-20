Удаленное обучение планируется сохранить начиная с 7-го класса

Она подчеркнула, что очное обучение дает ученикам возможность общаться, получать немедленную помощь от учителей и вспомогательного персонала, а также учебные средства.

В то же время Ниедре-Латере признала, что в настоящее время МОН не обеспечивает условия для того, чтобы во всех школах было достаточно учителей и вспомогательного персонала, есть трудности и с обеспечением учебными средствами. По мнению Ниедре-Латере, преподавание должно осуществляться в наилучших интересах ребенка, а дистанционное обучение может быть выбрано только в некоторых исключительных случаях.

Мнение депутатов Сейма, Бюро омбудсмена и родителей было иным. Внефракционный депутат Андрей Целяпитерс призвал МОН и депутатов не решать за родителей, поскольку только они имеют право решать, какая форма обучения лучше для их детей. Он призвал МОН сосредоточиться на разработке качественных учебных материалов, которые могли бы использоваться как при очном, так и при удаленном обучении.