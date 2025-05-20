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Мужчина предстал перед судом за изнасилование 13-летней сестры

Латгальский районный суд.
Латгальский районный суд. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Латгальский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела, в котором 22-летний мужчина обвиняется в изнасиловании своей 13-летней сестры, которая в результате преступления забеременела, сообщает информационное агентство LETA.

В суде сообщили, что к обвиняемому применены меры, не связанные с лишением свободы.

Согласно выводам следствия, обвиняемый с октября 2023 по март 2024 года, проживая со своей сестрой, которой не исполнилось 16 лет, неоднократно насиловал девушку против ее воли, когда остальных членов семьи не было дома. В результате его действий она забеременела.

Этими действиями обвиняемый поставил под угрозу здоровье, половую неприкосновенность и нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие жертвы, подчеркивается в обвинительном заключении.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы пожизненно или на срок от 10 до 20 лет.

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