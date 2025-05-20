Мужчина предстал перед судом за изнасилование 13-летней сестры

В суде сообщили, что к обвиняемому применены меры, не связанные с лишением свободы.

Согласно выводам следствия, обвиняемый с октября 2023 по март 2024 года, проживая со своей сестрой, которой не исполнилось 16 лет, неоднократно насиловал девушку против ее воли, когда остальных членов семьи не было дома. В результате его действий она забеременела.

Этими действиями обвиняемый поставил под угрозу здоровье, половую неприкосновенность и нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие жертвы, подчеркивается в обвинительном заключении.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы пожизненно или на срок от 10 до 20 лет.