Москвич пытался облить маслом Мавзолей с криками "Вставай!"

Полиция задержала на Красной площади москвича, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича "вставай". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
До этого в СМИ появилась информация, что мужчина якобы пришел на площадь с бутылкой масла и якобы стал поливать им Мавзолей, многократно повторяя "вставай, вставай".
Источник уточнил, что неизвестный не смог пройти к Мавзолею Ленина, поэтому облил лишь брусчатку.
"Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал", — подчеркнул источник.