Пт, 15.03.2019
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Москвич пытался облить маслом Мавзолей с криками "Вставай!"

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Полиция задержала на Красной площади москвича, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича "вставай". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого в СМИ появилась информация, что мужчина якобы пришел на площадь с бутылкой масла и якобы стал поливать им Мавзолей, многократно повторяя "вставай, вставай".

Источник уточнил, что неизвестный не смог пройти к Мавзолею Ленина, поэтому облил лишь брусчатку.

"Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал", — подчеркнул источник.

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