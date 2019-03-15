Пт, 15.03.2019
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Служба госбезопасности усиленно контролирует информационное пространство

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Плакат выборов в Европарламент

ФОТО: Ieva Makare/LETA

С приближением выборов в Европарламент Служба государственной безопасности (СГБ) усиленно контролирует информационное пространство с целью выявления возможных рисков, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник СГБ Нормунд Межвиетс.

В настоящее время в ее распоряжении нет информации о том, что какие-либо недружественные страны планируют целенаправленно влиять на результаты выборов в Латвии.

Одновременно он подчеркнул, что до выборов еще остается несколько месяцев, и ситуация может измениться.

Говоря о предстоящих 16 марта мероприятиях, Межвиетс отметил, что ведется активное сотрудничество с Государственной полицией, анализируются возможные риски, разработан план обеспечения безопасности.

Начальник СГД уверен, что общественный порядок 16 марта будет обеспечен.

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