В Пурвциемсе пьяная женщина-водитель "не осилила" проверку на алкоголь

В среду, 13 марта, в Пурвциемсе сотрудники муниципальной полиции Риги заметили отпечаток шин съехавшего с проезжей части автомобиля, вскоре после чего началась погоня.
Автомашину остановили, используя звуковые и световые сигналы.
Полицейские констатировали, что за рулем сидит женщина, а на месте пассажира - мужчина.
Несмотря на указания заглушить двигатель, женщина начала движение. Дама проехала с открытыми дверьми несколько метров, однако вскоре автомобиль заглох.
Мужчина сразу вышел из машины и начал разговор с полицейскими, пояснив, что ночью решил встретиться с бывшей женой.
На место события прибыли сотрудники Госполиции, которые хотели провести тест на алкоголь, однако женщина многократно отказывалась дышать в трубку правильно.
Водитель во время проверки постоянно вдыхала, а не выдыхала воздух, а также не выполняла другие указания стражей порядка.
Женщину предупредили, что в случае неудачной проверки ей придется поехать в Рижский центр психиатрии и наркологии, где и будет установлена степень опьянения.
В лечебном учреждении проверка показала, что в крови женщины содержится 2,84 промилле алкоголя.
Нарушительницу доставили обратно на место происшествия, где передали сотрудникам Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.