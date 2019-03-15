Пт, 15.03.2019
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В Пурвциемсе пьяная женщина-водитель "не осилила" проверку на алкоголь

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В среду, 13 марта, в Пурвциемсе сотрудники муниципальной полиции Риги заметили отпечаток шин съехавшего с проезжей части автомобиля, вскоре после чего началась погоня.

Автомашину остановили, используя звуковые и световые сигналы.

Полицейские констатировали, что за рулем сидит женщина, а на месте пассажира - мужчина.

Несмотря на указания заглушить двигатель, женщина начала движение. Дама проехала с открытыми дверьми несколько метров, однако вскоре автомобиль заглох.

Мужчина сразу вышел из машины и начал разговор с полицейскими, пояснив, что ночью решил встретиться с бывшей женой.

На место события прибыли сотрудники Госполиции, которые хотели провести тест на алкоголь, однако женщина многократно отказывалась дышать в трубку правильно.

Водитель во время проверки постоянно вдыхала, а не выдыхала воздух, а также не выполняла другие указания стражей порядка.

Женщину предупредили, что в случае неудачной проверки ей придется поехать в Рижский центр психиатрии и наркологии, где и будет установлена степень опьянения.

В лечебном учреждении проверка показала, что в крови женщины содержится 2,84 промилле алкоголя.

Нарушительницу доставили обратно на место происшествия, где передали сотрудникам Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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