Сб, 16.03.2019
Я считаю, что капитализм находится под серьезной угрозой, так как он перестал давать всем блага. В момент, когда это происходит, может начаться восстание. Рагурам Раджан, влиятельный экономист

Трамп наложил вето на решение Конгресса об отмене чрезвычайного положения

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Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп в пятницу наложил вето на "безответственное" решение Конгресса об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Как известно, Сенат в четверг проголосовал за отмену объявленного Трампом чрезвычайного положения.

В голосовании 12 республиканцев присоединились к меньшинству демократов, и решение, которое ранее уже оспорила Палата представителей, было принято 59 голосами против 41.

Несмотря на то, что часть республиканцев по этому вопросу поддержала демократов, в Сенате нет двух третей большинства, чтобы преодолеть вето президента, который Трамп с момента вступления в должность в 2017 году до сих пор не использовал.

Хозяин Белого дома объявил чрезвычайное положение, чтобы получить доступ к средствам на строительство забора на границе с Мексикой, который он пообещал во время избирательной кампании.

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