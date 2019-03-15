Трамп наложил вето на решение Конгресса об отмене чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп в пятницу наложил вето на "безответственное" решение Конгресса об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Как известно, Сенат в четверг проголосовал за отмену объявленного Трампом чрезвычайного положения.
В голосовании 12 республиканцев присоединились к меньшинству демократов, и решение, которое ранее уже оспорила Палата представителей, было принято 59 голосами против 41.
Несмотря на то, что часть республиканцев по этому вопросу поддержала демократов, в Сенате нет двух третей большинства, чтобы преодолеть вето президента, который Трамп с момента вступления в должность в 2017 году до сих пор не использовал.
Хозяин Белого дома объявил чрезвычайное положение, чтобы получить доступ к средствам на строительство забора на границе с Мексикой, который он пообещал во время избирательной кампании.