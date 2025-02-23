Россия ночью выпустила по Украине 267 дронов и три баллистические ракеты

Удалось сбить 138 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Еще 119 беспилотников цели не достигли.

Воздушные силы сообщили, что в результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

В Кривом Роге в результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали. Повреждены 12 многоквартирных домов, пансионат для престарелых, церковь, АЗС, автомобили.

DW отмечает, что в Запорожье в результате атаки дронов пострадала 55-летняя женщина. В столице повреждены жилые дома и автомобили.

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