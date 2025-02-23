В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

С 08.00 воскресенья, 23 февраля, по всей Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг. Они проработают до 18:00.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Для голосования за границей зарегистрировалось еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.

Кто участвует в выборах?

Всего в выборах участвуют 29 политических партий. Во всех 16 федеральных землях выступят 10 из них: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ), Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), Свободные избиратели, Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, Альянс Германия. Христианско-демократический союз (ХДС) участвует в выборах в 15 землях, кроме Баварии. Там выступает сестринский ему Христианско-социальный союз (ХСС).

Предвыборные опросы сулили наибольшую поддержку консервативному блоку ХДС/ХСС. За ним следовала ультраправая АдГ. Затем - левоцентристская СДПГ и леволиберальные "Зеленые". Рейтинг Левой партии, левопопулистской ССВ и либеральной СвДП колебался в районе 5%, необходимых для прохождения в бундестаг. Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.

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