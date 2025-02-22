Папа Франциск находится в критическом состоянии

Утром в субботу у папы случился "затяжной астмоподобный респираторный кризис", потребовавший кислородной терапии. Франциску также было сделано переливание крови, сообщили в Ватикане.

"Святой Отец бодрствует и провел весь день в кресле, хотя он более нездоров, чем вчера. Прогноз на данный момент осторожный", - говорится в заявлении Ватикана.

Напомним, папа Франциск был госпитализирован 14 февраля из-за бронхита. В больнице состояние понтифика ухудшилось - у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей.

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