Сб, 16.03.2019
Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому. Арта Гига, продюсер сериала "Красный лес"

"Они воевали на стороне Гитлера". Шествие легионеров встретили противники

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ФОТО: TVNET

В субботу около 11.30, когда участники традиционного шествия памяти легионеров достигли памятника Свободы, их встретили там около 50 идеологических противников с плакатами и другой атрибутикой.

Рижская дума запретила Латвийскому антинацистскому комитету собираться у памятника Свободы и перенаправила мероприятие к Бастионной горке, однако некоторые участники этого движения, в том числе Татьяна Жданок и Владимир Бузаев, встретили участников шествия прямо у полицейских заградительных барьеров.

На плакатах антинацистов было написано на русском языке "Они воевали на стороне Гитлера".

Активисты также держали в руках рыдающих кукол и другие атрибуты, но в целом вели себя достаточно спокойно, хотя в какой-то момент и был более громкий обмен мнениями.

Участники шествия легионеров возложили цветы к памятнику Свободы.

Галерея: Шествие Daugavas vanagi

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