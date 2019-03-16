"Они воевали на стороне Гитлера". Шествие легионеров встретили противники

Рижская дума запретила Латвийскому антинацистскому комитету собираться у памятника Свободы и перенаправила мероприятие к Бастионной горке, однако некоторые участники этого движения, в том числе Татьяна Жданок и Владимир Бузаев, встретили участников шествия прямо у полицейских заградительных барьеров.

На плакатах антинацистов было написано на русском языке "Они воевали на стороне Гитлера".

Активисты также держали в руках рыдающих кукол и другие атрибуты, но в целом вели себя достаточно спокойно, хотя в какой-то момент и был более громкий обмен мнениями.