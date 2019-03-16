В Риге прошли мероприятия дня легионеров

Видео: Шествие, организованное Daugavas Vanagi

Вскоре после 11 часов более 1000 человек отправились в шествие памяти легионеров от церкви Иоанна к памятнику Свободы. Шествие было организовано Лимбажским отделением организации Daugavas vanagi.

В руках у участников шествия были цветы, флаги Латвии, Литвы, Эстонии.

В шествии приняли участие представители национального объединения "Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Янис Иесалниекс, Александр Кирштейнс и Эдвин Шноре.

Участники шествия спели патриотические песни, в руках у них были транспаранты с надписями, осуждающими коммунизм и нацизм.

Галерея: Шествие Daugavas Vanagi

Перед началом шествия у церкви Св. Иоанна молодые люди раздавали прохожим брошюры с призывом помнить борцов за свободу Латвии.

В брошюрах разъяснялось, что люди собираются 16 марта в Латвии не для прославления идеологии неонацизма, а в памяти павших, которые "погибли лишь потому, что тоталитарный Советский Союз и нацистская Германия заключили пакт Сталина-Гитлера с секретными дополнительными протоколами".

Около 11.30, когда участники традиционного шествия памяти легионеров достигли памятника Свободы, их встретили там около 50 идеологических противников с плакатами и другой атрибутикой.

Рижская дума запретила Латвийскому антинацистскому комитету собираться у памятника Свободы и перенаправила мероприятие к Бастионной горке, однако некоторые участники этого движения, в том числе Татьяна Жданок и Владимир Бузаев, встретили участников шествия прямо у полицейских заградительных барьеров.

ФОТО: TVNET

На плакатах антинацистов было написано на русском языке "Они воевали на стороне Гитлера". Активисты также держали в руках рыдающих кукол и другие атрибуты, но в целом вели себя достаточно спокойно, хотя в какой-то момент и был более громкий обмен мнениями.

Участники шествия легионеров все же возложили цветы к памятнику Свободы.

За порядком следили многочисленные сотрудники полиции, которые по обеим сторонам улицы Калькю стояли живой цепью спинами к середине улицы, позволяя идти по ней только участникам шествия и аккредитованным представителям прессы.

Галерея: Подготовка к шествию

Напомним, Латвийский антинацистский комитет отменил назначенное на 16 марта в Риге, на Бастионной горке, собрание в память жертв Waffen SS.