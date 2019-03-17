Все началось с пластической операции: что убило Юлию Началову?

Известно, что девушка много лет страдала от подагры и сахарного диабета. Ее состояние резко ухудшилось после незначительного повреждения ноги. Началова была госпитализирована,

у нее стали отказывать внутренние органы, врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, но, увы, все попытки спасти ее оказались тщетными.

О кончине Юлии на своей страничке в Instagram сообщила ее пиар-менеджер Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юлии", - написала Анна.

По сообщениям российских СМИ, история болезни Началовой началась гораздо раньше. В 2007 году Юлия сделала пластику груди, однако выяснилось, что полученный четвертый размер причиняет ей неудобства. Была проведена повторная операция,

импланты убирали хирурги "лучшей калифорнийской клиники". И именно они умудрились занести инфекцию, в результатечего Началову госпитализировали прямо из аэропорта.

В 2017 году средства массовой информации обсуждали чуть ли не предсмертное состояние певицы. Более того, сама она говорила, что врачи буквально "вытащили ее с того света".

"После сепсиса началось осложнение - стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь, - признавалась Началова. -

В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость - исправлять природу!".

Когда казалось, что все осложнения позади, у Юлии возникли проблемы с почками - организм перестал в нормальном режиме выводить мочевую кислоту, она накапливалась, что стало причиной подагры. Скрыть следы этого заболевания удавалось не всегда. На некоторых снимках в Сети видно, что руки артистки поражены.

Юлия отмечала, что подагра у нее мигрирующая. И боли, от которых она страдала в последнее время, - результат легкомысленного отношения к болезни.

"Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть.

У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим",

- приводила слова артистки "Комсомольская правда".

В этом году сообщалось, что Юлия Началова получила травму на проекте "Один в один", причем пустяковую - натерла ногу. По всей видимости, не заживала рана из-за сахарного диабета, затем возник отек. Какой трагедией все это закончилось, уже известно.