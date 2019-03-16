Женщина столкнулась со стаей псов и попала в больницу с сотнями укусов

"Первая собака прыгнула и вцепилась мне в руку, после чего к ней присоединились остальные, — вспоминает женщина. — Я предприняла несколько попыток достать телефон, но они тянули меня за трейлер, где и хотели загрызть. Они пытались съесть меня заживо".