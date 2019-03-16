Женщина столкнулась со стаей псов и попала в больницу с сотнями укусов

Жительница США пережила нападение стаи собак. Её доставили в больницу с двумя сотнями укусов, сообщает портал WREG.
Всё произошло 8 марта. Женщина 27-и лет шла домой и наткулась на свору собак. Примерно 10 собак окружили её и загнали в угол.
"Первая собака прыгнула и вцепилась мне в руку, после чего к ней присоединились остальные, — вспоминает женщина. — Я предприняла несколько попыток достать телефон, но они тянули меня за трейлер, где и хотели загрызть. Они пытались съесть меня заживо".
Рядом никого не было и женщина потеряла надежду на спасение. Спустя время проезжающий мимо водитель услышал её крики и разогнал животных, тем самым спас её. Пострадавшую доставили в больницу, там ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Владельцы собак утверждают, что на женщину напали койоты. Власти округа сообщили, что по местным законам домашним собакам не запрещено находиться без привязи, и посоветовали женщине подать гражданский иск.