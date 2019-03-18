Собака загрызла тюлененка. Ещё один повод не брать любимца на пляж
Уже много лет специалисты зоопарка и СМИ рассказывают о том, как вести себя в ситуациях, связанных с тюленями, выброшенными на берега Латвии. В этом году Управление природоохраны подготовило видеоинструкцию для жителей.
Если вы столкнулись с тюлененком на пляже - позвоните специалистам, чтобы проконсультироваться.
В ходе разговора удается выяснить, в каком состоянии животное, где именно оно найдено. Затем привлекается инспектор по охране окружающей среды, который принимает решение: оставить малыша на пляже или доставить к специалистам.
В случае необходимости есть возможность отправить снимок специалисту, чтобы можно было принять правильно решение.
Местные СМИ уже сообщали, что в этом году от укусов собак уже погиб один тюлененок. По закону собакам нельзя находиться на пляже. Однако не только поэтому не следует брать четвероногого друга на пляж и тем более отпускать с поводка. Держать собаку на привязи важно не только для безопасности диких животных, но и самих домашних питомцев, так как неизвестно болен ли тюлень. К тому же, инфекции могут быть опасны и для самих хозяев животного.
Информация на странице Facebook Рижского зоопарка свидетельствует о том, что в тёплые зимы как в этом году, количество тюленей на пляжах может достигать около 10-15 особей.
Стоит ли немедленно спасать тюлененка, лежащего на побережье?
Во многих случаях малышей следует оставлять там, где они были найдены, и они нормально выживут. Забирать детеныша и возвращать на то же самое место спустя время нет смысла. За это время родители успевают смириться с тем, что детеныш потерян.
Рижский зоопарк призывает каждого жителя, который заметил детеныша на пляже, внимательно действовать руководствуясь основными принципами.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить в Управление охраны природы по телефону 29198590.
Видео: Инструкция "Как действовать, если увидел тюленя на берегу моря"