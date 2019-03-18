Собака загрызла тюлененка. Ещё один повод не брать любимца на пляж

Местные СМИ уже сообщали, что в этом году от укусов собак уже погиб один тюлененок. По закону собакам нельзя находиться на пляже. Однако не только поэтому не следует брать четвероногого друга на пляж и тем более отпускать с поводка. Держать собаку на привязи важно не только для безопасности диких животных, но и самих домашних питомцев, так как неизвестно болен ли тюлень. К тому же, инфекции могут быть опасны и для самих хозяев животного.