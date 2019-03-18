В Елгаве полиция раскрыла нелегальный цех по производству сигарет

Государственная полиция в ноябре прошлого года пресекла в Елгаве деятельность современно оборудованного нелегального цеха по производству сигарет, который начал работу совсем недавно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Диана Лукина.
На месте преступления полицейские изъяли более одного миллиона сигарет, почти две тонны табака, а также заготовки пачек и блоков, оборудование для производства и упаковки сигарет. Задержаны восемь человек.
Обыск в нелегальном цехе был проведен 29 ноября, в его ходе было обнаружено и изъято 1 150 000 нелегальных сигарет без названия, 1,9 тонны табака, бумага и фильтры для сигарет и оборудование.
Галерея: Нелегальный цех по производству сигарет
Сигареты предназначались для продажи не только без упаковки и названия, но и в упаковке известной табачной марки.
За незаконное хранение сигарет задержаны восемь мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, из которых трое не являются латвийцами.
За незаконное хранение, перемещение и реализацию табачных изделий в крупном размере и совершенном организованной группой начат уголовный процесс. Виновным может грозить лишение свободы до 5 лет.