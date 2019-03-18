В Елгаве полиция раскрыла нелегальный цех по производству сигарет

На месте преступления полицейские изъяли более одного миллиона сигарет, почти две тонны табака, а также заготовки пачек и блоков, оборудование для производства и упаковки сигарет. Задержаны восемь человек.

Обыск в нелегальном цехе был проведен 29 ноября, в его ходе было обнаружено и изъято 1 150 000 нелегальных сигарет без названия, 1,9 тонны табака, бумага и фильтры для сигарет и оборудование.

Галерея: Нелегальный цех по производству сигарет

Сигареты предназначались для продажи не только без упаковки и названия, но и в упаковке известной табачной марки.

За незаконное хранение сигарет задержаны восемь мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, из которых трое не являются латвийцами.