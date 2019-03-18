Путин подписал закон о наказании за неуважение к власти

В законе отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей (приблизительно от 400 евро до 1350 евро).

Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей (приблизительно от 1350 евро до 2700 евро) или административный арест на 15 суток.

Также закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.

За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей (от 400 евро до 20 000 евро).

Отмечается, что информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение несет "угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры".