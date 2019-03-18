Коалиция призывает учителей к диалогу, а не забастовке. Прибавка возможна

Коалиционные партии предложат учителям соглашение, в соответствии с которым в бюджетных законопроектах будет предусмотрено, что уже в этом году может быть рассмотрена возможность повысить зарплаты учителей, если для этого будут необходимые средства и будут проведены реформы в образовании. Об этом в понедельник после заседания коалиции заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Коалиция призывает Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) к сотрудничеству, а не противостоянию, сказал премьер.
Во вторник, 19 марта, представители профсоюза приглашены в Кабинет министров, чтобы обсудить соглашение.
Кариньш подчеркнул, что для проведения реформ усилия должны объединить правительство, профсоюз и самоуправления.
Если бюджет будет выполняться так, что появится возможность перераспределения средств, будет рассмотрена возможность увеличить зарплаты педагогов с 1 сентября, и такое обязательство может быть внесено в закон о бюджете на 2019 год.
Ранее Кариньш заявил, что вопрос о повышении зарплат педагогов планируется решать в рамках бюджета 2020 года. С этим не согласен ЛПРОН, который обратился в Европейскую комиссию, указав, что правительство при принятии бюджета на текущий год не соблюдает закон об образовании.
С учетом того, что в проекте бюджета не предусмотрено повышения оплаты труда учителей, в эту среду у здания Сейма состоится пикет, в котором примут участие 2500 педагогов. Если их требования не будут услышаны, учителя готовы провести забастовку.