В среду утром, 18 декабря, на короткое время была проведена эвакуация в главном здании Сейма, которое расположено на улице Екаба, 11, в Риге, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Из-за запаха неизвестного происхождения из здания Сейма эвакуировали людей
В подвале здания Сейма был обнаружен источник неизвестного запаха, предположительно, от аккумуляторов. Однако никакой опасности выявлено не было, и сотрудники вскоре смогли вернуться в помещения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!