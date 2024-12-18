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Из-за запаха неизвестного происхождения из здания Сейма эвакуировали людей

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Здание Сейма
Здание Сейма Фото: Līga Gredzena/LETA

В среду утром, 18 декабря, на короткое время была проведена эвакуация в главном здании Сейма, которое расположено на улице Екаба, 11, в Риге, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

В подвале здания Сейма был обнаружен источник неизвестного запаха, предположительно, от аккумуляторов. Однако никакой опасности выявлено не было, и сотрудники вскоре смогли вернуться в помещения.

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