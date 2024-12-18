Мужчина, насиловавший свою дочь, получил самый суровый приговор из возможных

Ранее Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Окружной суд срок снизил. Решение было оспорено, однако Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство, в связи с чем решение окружного суда вступило в силу.

Как ранее прокуратура сообщила агентству LETA, обвиняемый с апреля 2019 года по июнь 2023 года, проживая вместе со своей дочерью 2010 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по ночам, пока остальные члены семьи спали, неоднократно осуществлял насильственные действия сексуального характера со своем ребенком и насиловал его.

Как указала прокуратура, в результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей.

В ходе досудебного процесса обвиняемый своей вины не признал, однако позднее на суде признал ее полностью, поэтому дело в первой инстанции рассматривалось без проверки доказательства.

"Последствия, которые может вызвать сексуальное насилие в отношение ребенка, очень серьезны. Право ребенка на безопасность, здоровье и жизнь нарушается использованием его тела. Из-за таких действий страдает и психологическое здоровье ребенка. Поэтому лица, совершившие упомянутые и подобные уголовные правонарушения, должны ответить перед законом, и делать это нужно со всей строгостью", - указала прокурор Южнолатгальской прокуратуры.

Прокуратура указывает - если есть хотя бы малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального насилия или насилия другого рода, нужно незамедлительно обращаться в Госполицию.

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