42% эмигрантов обдумывают возможность вернуться в Латвию

Соучредитель общества "С опытом мира в Латвии" Янис Крейлис сегодня на презентации результатов опроса рассказал, что в течение двух лет определенно вернуться планируют 17%, а 25% допускают такую возможность. Скорее всего не вернутся 46% опрошенных. Что касается ближайших семи лет, то 41% опрошенных еще не знают, вернутся они или нет, а 32% обязательно или скорее всего связывают свое будущее с Латвией.

Те, кто рассматривает возможность вернуться, - в основном молодые люди в возрасте 20-28 лет, получившие степень бакалавра и имеющие в стране, где сейчас живут, маленькую зарплату (до 1500 евро) или среднюю (2000-3000 евро).

О возможности вернуться чаще думают мужчины. В основном это жители Латвии со степенью бакалавра, без детей и получающие маленькую зарплату. Те, кто не планирует возвращаться в Латвию, - в основном женщины, в возрасте 35-62 лет, с детьми, не латышской национальности.

Как рассказал председатель правления Altum Рейнис Берзиньш, у респондентов спросили, как, по их мнению, меняется ситуация в Латвии. 39% считают, что ситуация в Латвии улучшается, 32% - что она не меняется, 29% - что становится хуже. Ситуацию в Латвии респонденты оценили как посредственную или скорее плохую - рейтинг составил 3,47 из семи пунктов.

По словам Берзиньша, у живущих за границей представление о жизни в Латвии в основном хуже, чем реальная ситуация. Например, эмигранты считают, что в Риге средняя зарплата составляет 727 евро после уплаты налогов, хотя на самом деле это 803 евро. Представление о безработице отличается даже в несколько раз. По мнению эмигрантов, безработица в Риге составляет 13,7%, хотя на самом деле это 3,9%.

Эмигранты считают, что в Латвии ниже затраты на детский сад и жилье, однако по доступности детских садов, качеству образования, отношению государственных и муниципальных органов Латвия уступает той стране, где они сейчас живут.

Наиболее благоприятно настроены к Латвии респонденты в возрасте 20-35 лет, наиболее отрицательно - люди в возрасте 45-62 лет. По их мнению, в Латвии плохо с налогами, медициной, работой и социальными пособиями.

Из ответов следует, что факторами, которые способствовали бы возвращению на родину, являются возможности занятости, программы по развитию своего бизнеса, информация о занятости. 19% заявили, что ничто не заставило бы их вернуться в Латвию.