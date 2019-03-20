Экстренно госпитализирована порнозвезда Елена Беркова

Менеджер актрисы Максим Клименко подтвердил госпитализацию.

Известно, что Беркова находится в одной из клиник Москвы, но причину ухудшения здоровья Клименко не назвал. На данный момент медики проводят полное обследование организма звезды.

Очевидец и одна из пациенток клиники рассказала журналистам о состоянии Берковой.

"Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит", - пояснила пациентка Ирина Соловьева.

Она предполагает, что виной всему постоянные диеты, к которым прибегала актриса, и голодание, также, возможно, это плотный рабочий график.

Напомним, Елена Беркова стала известна, после участия в проекте "Дом-2". Она также до этого снималась в порнофильмах, и участие в шоу только подогрело к ней интерес. Звезда пробовала себя в качестве актрисы, диджея, певицы и даже политика.