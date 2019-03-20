Ср, 20.03.2019
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Экстренно госпитализирована порнозвезда Елена Беркова

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Елена Беркова

ФОТО: https://www.instagram.com/berkova

Российская модель и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова была доставлена в больницу в полуобморочном состоянии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание StarHit.ru.

Менеджер актрисы Максим Клименко подтвердил госпитализацию.

Известно, что Беркова находится в одной из клиник Москвы, но причину ухудшения здоровья Клименко не назвал. На данный момент медики проводят полное обследование организма звезды. 

Очевидец и одна из пациенток клиники рассказала журналистам о состоянии Берковой. 

"Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит", - пояснила пациентка Ирина Соловьева.

Она предполагает, что виной всему постоянные диеты, к которым прибегала актриса, и голодание, также, возможно, это плотный рабочий график.

Напомним, Елена Беркова стала известна, после участия в проекте "Дом-2". Она также до этого снималась в порнофильмах, и участие в шоу только подогрело к ней интерес. Звезда пробовала себя в качестве актрисы, диджея, певицы и даже политика. 

Ранее порнозвезда уже пережила четвертый развод и нашла новую любовь.

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