Над ребенком совершили насилие, а мать умолчала. Ее осудили

Земгальский районный суд вынес приговор в виде принудительных работ матери, которая не сообщила в полицию о том, что против ее малолетней дочери было совершено преступление сексуального характера, свидетельствует обнародованное судебное решение.
В 2016 году мать узнала, что некое "лицо, против которого по отдельному делопроизводству начат уголовный процесс", по месту жительства находилось наедине с ее малолетней дочерью.
Это лицо наблюдало за тем, как ребенок танцевал голым.
Такие действия признаются развращением малолетних и классифицируются как тяжкое преступление.
Чтобы убедиться в правдивости сообщения, мать спросила дочь, прикасалось ли это лицо к ней.
Девочка ответила утвердительно, отметив, что указанное лицо прикладывало руку к ее половым органам.
Женщина решила не сообщать о полученной информации и не писала заявление в правоохранительные органы.
Суд вынес приговор в виде принудительных работ на 200 часов.