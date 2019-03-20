Над ребенком совершили насилие, а мать умолчала. Ее осудили

В 2016 году мать узнала, что некое "лицо, против которого по отдельному делопроизводству начат уголовный процесс", по месту жительства находилось наедине с ее малолетней дочерью.

Это лицо наблюдало за тем, как ребенок танцевал голым.

Такие действия признаются развращением малолетних и классифицируются как тяжкое преступление.

Чтобы убедиться в правдивости сообщения, мать спросила дочь, прикасалось ли это лицо к ней.

Девочка ответила утвердительно, отметив, что указанное лицо прикладывало руку к ее половым органам.

Женщина решила не сообщать о полученной информации и не писала заявление в правоохранительные органы.