Ср, 20.03.2019
С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах. Мэтт Эбботт, популярный в Великобритании кабаретист

Над ребенком совершили насилие, а мать умолчала. Ее осудили

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ФОТО: Pixabay

Земгальский районный суд вынес приговор в виде принудительных работ матери, которая не сообщила в полицию о том, что против ее малолетней дочери было совершено преступление сексуального характера, свидетельствует обнародованное судебное решение. 

В 2016 году мать узнала, что некое "лицо, против которого по отдельному делопроизводству начат уголовный процесс", по месту жительства находилось наедине с ее малолетней дочерью.

Это лицо наблюдало за тем, как ребенок танцевал голым.

Такие действия признаются развращением малолетних и классифицируются как тяжкое преступление.

Чтобы убедиться в правдивости сообщения, мать спросила дочь, прикасалось ли это лицо к ней.

Девочка ответила утвердительно, отметив, что указанное лицо прикладывало руку к ее половым органам.

Женщина решила не сообщать о полученной информации и не писала заявление в правоохранительные органы. 

Суд вынес приговор в виде принудительных работ на 200 часов. 

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