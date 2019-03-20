Ср, 20.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

Гобземс поделился удивительным фактом своей биографии
Неожиданно

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Алдис Гобземс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Алдис Гобземс время от времени выступает в необычном  амплуа - за диджейским пультом на вечеринках для взрослых. Изданию Privātā Dzīve Гобземс рассказал, что работать на дискотеках - его старое хобби, еще со школьных времен. 

"В свое время в Кулдиге была легендарная дискотека Ventas dzirkstis, которой я руководил. Это была одна из первых дискотек в Латвии", - рассказал политик.

Сейчас он тоже с удовольствием радует гостей вечеринок своими диджейскими сетами.

"Время от времени меня приглашают выступить, но это не регулярное мероприятие - приблизительно раз в полтора года.

Сейчас для меня это скорее pleasure (наслаждение). Не надо это воспринимать слишком серьезно", - признался он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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