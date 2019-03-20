Гобземс поделился удивительным фактом своей биографии

Депутат Сейма Алдис Гобземс время от времени выступает в необычном амплуа - за диджейским пультом на вечеринках для взрослых. Изданию Privātā Dzīve Гобземс рассказал, что работать на дискотеках - его старое хобби, еще со школьных времен.