Гобземс поделился удивительным фактом своей биографии
Депутат Сейма Алдис Гобземс время от времени выступает в необычном амплуа - за диджейским пультом на вечеринках для взрослых. Изданию Privātā Dzīve Гобземс рассказал, что работать на дискотеках - его старое хобби, еще со школьных времен.
"В свое время в Кулдиге была легендарная дискотека Ventas dzirkstis, которой я руководил. Это была одна из первых дискотек в Латвии", - рассказал политик.
Сейчас он тоже с удовольствием радует гостей вечеринок своими диджейскими сетами.
"Время от времени меня приглашают выступить, но это не регулярное мероприятие - приблизительно раз в полтора года.
Сейчас для меня это скорее pleasure (наслаждение). Не надо это воспринимать слишком серьезно", - признался он.