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Ушел из жизни участник группы Mixeri Райво Андерсонс

Фото статьи
Фото: facebook.com/GrupaMixeri

В возрасте 48 лет 18 мая скончался Райво Андерсонс, участник группы Mixeri, сообщает группа в социальных сетях.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, солиста и товарища по группе Mixeri Райво Андерсонса, 

Райво был не только частью нашего музыкального пути — он был человеком с большим сердцем, неиссякаемой энергией и настоящей любовью к музыке. Его голос и личность сформировали то, чем была Mixeri, и навсегда останутся в нашей памяти", — пишут соратники музыканта в социальных сетях.

Группа Mixeri была одной из самых ярких в латвийской танцевальной музыке 90-х годов.

TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Райво.

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