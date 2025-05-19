Ушел из жизни участник группы Mixeri Райво Андерсонс

Райво был не только частью нашего музыкального пути — он был человеком с большим сердцем, неиссякаемой энергией и настоящей любовью к музыке. Его голос и личность сформировали то, чем была Mixeri, и навсегда останутся в нашей памяти", — пишут соратники музыканта в социальных сетях.