Латвия на европейском фоне - третья самая бедная страна

Латвия в сфере политики против бедности является на европейском фоне третьей самой бедной страной, потому что в последние годы резко увеличилась пропасть между богатыми и бедными, заявила в интервью передаче LNT "900 секунд" председатель правления Европейской сети против бедности EAPN-Latvia Лайла Балга.
Она напомнила, что сегодня в Риге проходит международная конференция Европейской сети против бедности (European Anti Poverty Network - EAPN) "Больше равенства - больше безопасности: решения по уменьшению разницы в доходах".
По мнению Балги, политика против бедности в Латвии не проводится, и после 2012 года, когда Еврокомиссия призвала уделить особое внимание этой проблеме, ни одно из правительств Латвии этого не сделало.
Балга сказала, что EAPN-Latvia как негосударственная организация является партнером Министерства благосостояния, но с ее точки зрения это одно из самых консервативных учреждений в Латвии, которое никак не участвует в реализации политики против бедности. Нынешний министр Рамона Петравича также не проявила интереса к решению острых вопросов в борьбе с бедностью.