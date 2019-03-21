Чт, 21.03.2019
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Латвия на европейском фоне - третья самая бедная страна

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвия в сфере политики против бедности является на европейском фоне третьей самой бедной страной, потому что в последние годы резко увеличилась пропасть между богатыми и бедными, заявила в интервью передаче LNT "900 секунд" председатель правления Европейской сети против бедности EAPN-Latvia Лайла Балга.

Она напомнила, что сегодня в Риге проходит международная конференция Европейской сети против бедности (European Anti Poverty Network - EAPN) "Больше равенства - больше безопасности: решения по уменьшению разницы в доходах".

По мнению Балги, политика против бедности в Латвии не проводится, и после 2012 года, когда Еврокомиссия призвала уделить особое внимание этой проблеме, ни одно из правительств Латвии этого не сделало.

Балга сказала, что EAPN-Latvia как негосударственная организация является партнером Министерства благосостояния, но с ее точки зрения это одно из самых консервативных учреждений в Латвии, которое никак не участвует в реализации политики против бедности. Нынешний министр Рамона Петравича также не проявила интереса к решению острых вопросов в борьбе с бедностью.

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