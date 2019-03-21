Чт, 21.03.2019
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Ринкевич намекнул Украине на проблемы латвийских предпринимателей

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Эдгар Ринкевич

ФОТО: LETA

Украине следовало бы уделить усиленное внимание проблемам латвийских предпринимателей в своей стране, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время ознакомительного визита нового посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

Министр поздравил посла со вступлением в должность и выразил удовлетворение активным политическим диалогом Латвии и Украины и тесным сотрудничеством в экономике.

Министр заверил посла в неизменной поддержке Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины. Латвия продолжит поддерживать Украину в проведении реформ, оказывать медицинскую и психологическую поддержку пострадавшим в конфликте украинским воинам и гражданским жителям.

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