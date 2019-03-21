Жена арестованного Мартинсонса покинет должность в Министерстве юстиции

Она отметила, что последним рабочим днем Мартинсоне в министерстве станет 11 апреля.

Согласно публичной информации, Мартинсоне в Министерстве работает заместителем директора Департамента международного сотрудничества. В министерстве она работает с 2001 года.

Имя супруга Мартинсоне фигурирует в нескольких громких уголовных процессах, в том числе в деле о закупках на Rīgas satiksme, а также в деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Мартинсонс по-прежнему находится под арестом, подтвердил LETA его адвокат Дидзис Вилемсонс.

Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

В совю очередь, Римшевич был задержан KNAB в феврале прошлого года и проходит как обвиняемый по уголовному процессу о взяточничестве.