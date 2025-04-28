Пн, 28.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Мерц: Европейское единство оказалось под угрозой

Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: Reuters/ScanPix

Европейский союз (ЕС) находится под угрозой как из-за войны России против Украины, так и из-за собственных запуганных, озабоченных своей безопасностью и радикально настроенных граждан, заявил в понедельник, 28 апреля, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Кроме того, по крайней мере, с начала года нам пришлось осознать, что мы больше не можем полагаться на трансатлантические отношения в духе свободы и правопорядка", - сказал Мерц в Берлине, обращаясь к делегатам съезда Христианско-демократического союза (ХДС).

Говоря о росте поддержки правой евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), он также указал на снижение доверия демократии, которое дошло до уровня, какой не наблюдался в Германии со времен окончания Второй мировой войны.

Мерц также подчеркнул, что поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией является частью борьбы за сохранение мира и свободы в Германии.

"Нам также непосредственно угрожает эта война и Россия", - заявил следующий канцлер, который, как ожидается, сменит социал-демократа Олафа Шольца на посту главы правительства 6 мая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх