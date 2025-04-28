Мерц: Европейское единство оказалось под угрозой

Европейский союз (ЕС) находится под угрозой как из-за войны России против Украины, так и из-за собственных запуганных, озабоченных своей безопасностью и радикально настроенных граждан, заявил в понедельник, 28 апреля, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Кроме того, по крайней мере, с начала года нам пришлось осознать, что мы больше не можем полагаться на трансатлантические отношения в духе свободы и правопорядка", - сказал Мерц в Берлине, обращаясь к делегатам съезда Христианско-демократического союза (ХДС).
Говоря о росте поддержки правой евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), он также указал на снижение доверия демократии, которое дошло до уровня, какой не наблюдался в Германии со времен окончания Второй мировой войны.
Мерц также подчеркнул, что поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией является частью борьбы за сохранение мира и свободы в Германии.
"Нам также непосредственно угрожает эта война и Россия", - заявил следующий канцлер, который, как ожидается, сменит социал-демократа Олафа Шольца на посту главы правительства 6 мая.
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