Российские власти объявили о «полном разгроме» украинских войск в Курской области. Украинская армия, согласно их заявлениям, выбита из последнего населенного пункта, остававшегося под ее контролем. И российские, и украинские военные обозреватели констатируют, что какую-то часть территории России ВСУ еще удерживают.
Это немного сокращенный перевод статьи Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочесть здесь.
По словам начальника российского генштаба Валерия Герасимова, днем 26 апреля российская армия взяла село Горналь и тем самым завершила операцию по освобождению Курской области.
Финальная фаза этой операции, как уточнил Герасимов, началась 6 марта, когда российские войска начали атаковать украинцев с флангов и рассекли группировку ВСУ на части.
«В ходе дальнейших действий немногочисленные остатки украинских элитных подразделений были разгромлены и выбиты с территории Курской области», — сказал Герасимов.
Владимир Путин, выслушав доклад Герасимова, назвал эту операцию разгромом, который должен отразиться по всей линии фронта.
Герасимов одновременно заявил о ликвидации украинского плацдарма в Белгородской области, в районе села Поповка.
Украинские власти эти заявления Москвы отвергают.
Генштаб ВСУ заявил, что «операция Сил обороны Украины в обозначенных районах на Курщине продолжается».
«Заявления вражеского руководства о „разгроме" украинской группировки войск являются ни чем иным, как пропагандистским искажением и желанием выдать желаемое за действительное. Активные действия наших войск в обозначенных районах Белгородской области РФ также продолжаются», — заявил украинский генштаб.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают «активные оборонительные действия» на российской территории.
Какая же на самом деле складывается ситуация?
Преждевременные заявления России
Заявления Кремля о «полном освобождении» Курской области со скепсисом восприняли даже некоторые из российских военных блогеров.
Например, уже после заявления минобороны России телеграм-канал «Архангел Спецназа» (около 1,2 млн подписчиков) сообщил, что в приграничном селе Горналь идет «зачистка населенного пункта от остатков ВСУ».
Днем 27 апреля — на следующий день после доклада Герасимова Путину — эта «зачистка» еще продолжалась.
Еще один популярный российский военный телеграм-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков) отмечал, что на утро 28 апреля украинские части еще были на территории Курской области.
«В Курской области к вечеру отмечалось присутствие противника в н. п. Горналь на одной из улиц, а у Олешни — в близлежащих посадках», — говорится в обзоре «Двух майоров».
Другие российские каналы тоже признают, что украинские военные еще присутствуют в отдельных балках и других труднодоступных местах в российском приграничье.
Генштаб ВСУ утром 28 апреля уверял, что Силы обороны «продолжают сдерживать захватчиков» на Курском направлении.
Кроме того, украинские Силы спецопераций заявили о проведении в Курской области «специальных действий» и уничтожении группы военнослужащих 810 бригады морской пехоты России и взятии в плен двоих россиян.
Судя по общему характеру ССО, можно предположить, что речь идет о рейде в тылу противника, а не обороне на контролируемой территории.
Украинский OSINT-проект DeepState назвал заявление россиян о полном освобождении Курской области фейком.
«Заявление не соответствует действительности, но обстановка в данном районе складывается [для Украины] не наилучшим образом», — признал DeepState.
По его данным, российская армия действительно продвинулась в районе возле Олешни и практически полностью заняла село Горналь, но ВСУ все же еще удерживают часть территории у российской границы.
Что будет дальше?
На онлайн-карте DeepState показано, что по состоянию на 27 апреля под контролем украинцев осталась полоска приграничной территории Курской области у села Горналь, на берегу реки Псел, площадью 12,67 кв. км.
Это труднодоступная, лесистая и холмистая местность.
Севернее ВСУ, по данным DeepState, контролируют маленький плацдарм площадью пять кв. км. в части села Олешня. Это рядом с важной трассой Сумы-Курск, которую пытаются взять под контроль российские войска.
По словам Погорелого, в целом заявления России о том, что ВСУ выбиты с российской территории, сейчас не подтверждаются, но очевидно, что это лишь вопрос времени.
«В основном под контролем украинцев остались посадки, отдельные здания, еще какая-то местность… Я готов сказать, что [выход ВСУ] из Курской области — это лишь вопрос времени. Я не знаю, сколько мы там еще продержимся и каким будет видение ситуации украинским командованием: держать ли до последнего какую-нибудь посадку на Курщине, чтобы заявлять, что операция продолжается», — сказал аналитик.
Что касается плацдарма в Белгородской области возле Поповки и Демидовки, который еще с 18 марта пытаются удержать украинские войска, то, по оценке руководителя DeepState, уверенного контроля там у них нет.
По его словам, целью этой операции было оттянуть российские силы из Курской области, но реализовать эту задумку не удалось.
«Определенный момент уже прошел, Рубикон перейден, чуда не случилось. Потому что в группировке „Белгород" обнаружились достаточные силы, которые могут сдерживать ВСУ в районе Демидовки. Но, к сожалению, верхушка военного командования все равно видит там перспективу и продолжает операцию. Зачем? Непонятно, потому что перспективы у нас там не самые хорошие», — считает Погорелый.
Подводя итоги Курской операции, Роман Погорелый говорит, что однозначно их оценивать как негативные или позитивные нельзя: «Я бы сказал, что 50 на 50».
Как позитивный результат он отмечает обмен пленными, которых удалось захватить именно в Курской области. Что касается негатива, то, по мнению эксперта, можно говорить об ошибках командования ВСУ, которое не отреагировало на подготовку Россией контрдействий и концентрацию сил на этом направлении.
Курская операция
6 августа 2024 года подразделения ВСУ пробили российскую оборону и вошли на территорию Курской области России. Это оказалось неожиданностью для Кремля. В следующие несколько дней ВСУ быстро развивали наступление и взяли десятки российских населенных пунктов.
Украинское военно-политическое руководство заявляло, что это были превентивные действия, поскольку Кремль будто бы готовил вторжение в Сумскую область, а украинская армия таким образом сорвала планы россиян и создала буферную зону на их территории.
Часть экспертов сомневается, что именно это и было первоначальным планом Киева: они допускают, что целью ВСУ был захват Курской атомной электростанции или хотя бы приближение к ней, либо перерезание всех логистических путей с этой стороны от Курска, в частности, у городов Коренево и Рыльск.
Взять эти города ВСУ не удалось, хотя общая площадь захваченной территории в пиковый момент достигла 1200 кв. км.
С осени Россия начала контрнаступление и стала постепенно вытеснять украинцев из Курской области. На начало 2025 года под контролем ВСУ осталась примерно половина изначально занятой территории, в том числе город Суджа и его окрестности.
В конце февраля — начале марта россиянам удалось войти на территорию Сумской области и подойти к важной логистической артерии — трассе Сумы-Курск.
До середины марта большая часть украинских подразделений отступила с российской территории, чтобы избежать окружения. Суджа перешла под контроль России, а украинские военные с тех пор удерживали небольшой клочок земли у границы.
Украинский генштаб утверждает, что по состоянию на конец апреля Россия потеряла в боях в Курской области более 62 тыс человек, в том числе более 25 тысяч в виде безвозвратных потерь и более 36 тысяч — в виде санитарных потерь.
Еще 983 военнослужащих армии России были взяты в плен и затем обменяны.
К боевым действия в Курской области Москва привлекла и северокорейских военных. Всего их было около 11-12 тысяч. Украина говорит, что среди них потери убитыми и ранеными составили 4,5 тыс.человек.
Российская сторона утверждает, что потери украинских войск — еще выше.
По словам начальника генштаба Герасимова, ВСУ в Курской области потеряли убитыми и ранеными почти 76 тысяч человек.
В условиях боевых действий Би-би-си не может проверять утверждения воюющих сторон.