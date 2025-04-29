карта DeepState, маленькие плацдармы ВСУ в Курской области, возле Горнали и Олешни Фото: DeepState

Что касается плацдарма в Белгородской области возле Поповки и Демидовки, который еще с 18 марта пытаются удержать украинские войска, то, по оценке руководителя DeepState, уверенного контроля там у них нет.

По его словам, целью этой операции было оттянуть российские силы из Курской области, но реализовать эту задумку не удалось.

«Определенный момент уже прошел, Рубикон перейден, чуда не случилось. Потому что в группировке „Белгород" обнаружились достаточные силы, которые могут сдерживать ВСУ в районе Демидовки. Но, к сожалению, верхушка военного командования все равно видит там перспективу и продолжает операцию. Зачем? Непонятно, потому что перспективы у нас там не самые хорошие», — считает Погорелый.

Подводя итоги Курской операции, Роман Погорелый говорит, что однозначно их оценивать как негативные или позитивные нельзя: «Я бы сказал, что 50 на 50».

Как позитивный результат он отмечает обмен пленными, которых удалось захватить именно в Курской области. Что касается негатива, то, по мнению эксперта, можно говорить об ошибках командования ВСУ, которое не отреагировало на подготовку Россией контрдействий и концентрацию сил на этом направлении.

Курская операция

6 августа 2024 года подразделения ВСУ пробили российскую оборону и вошли на территорию Курской области России. Это оказалось неожиданностью для Кремля. В следующие несколько дней ВСУ быстро развивали наступление и взяли десятки российских населенных пунктов.